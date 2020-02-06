Anlatamazsın şarkısı çok sevildi!
Sözü ve bestesi kendisine ait olan '' Anlatamazsın '' Kınay Production '' etiketiyle tüm dijital müzik listelerinde hızla yayılmaya devam ediyor.
Rap tarzında hazırladığı '' Anlatamazsın ''şarkısını tek başına kliplendiren başarılı sanatçı, anlatılmaktan korkulan durumları ,şarkısıyla melodilere dökerek , dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Rap müziğini anlaşılabilmek için yaptığını ifade eden Akça , bundan sonra ki projelerini de aynı fikirle oluşturacağını ifade ediyor . Öz kitlesini yaratmak için her şarkıda kendi tarzını ortaya koyan sanatçı , çok yakında çalışmalarını devam ettirdiği albümprojesini dinleyenleriyle buluşturacak.