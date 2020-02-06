Anlatamazsın şarkısı çok sevildi!

06.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:39

Rap tarzında hazırladığı '' Anlatamazsın ''şarkısını tek başına kliplendiren başarılı sanatçı, anlatılmaktan korkulan durumları ,şarkısıyla melodilere dökerek , dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Rap müziğini anlaşılabilmek için yaptığını ifade eden Akça , bundan sonra ki projelerini de aynı fikirle oluşturacağını ifade ediyor . Öz kitlesini yaratmak için her şarkıda kendi tarzını ortaya koyan sanatçı , çok yakında çalışmalarını devam ettirdiği albümprojesini dinleyenleriyle buluşturacak.

Kaynak: Bültenler