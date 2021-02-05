Anlat bakalımı kim kazandı? Survivor anlat bakalım ödülü ne? Survivor 4 Şubat Anlat bakalımı kim kazandı?

Survivor'da bugün Anlat Bakalım oyunu oynadı. 4 Şubat Perşembe Anlat Bakalım ödülü ne? Survivor Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi kazandı? Survivor Anlat Bakalım oyunu kaç kaç bitti? Kim kazandı? Ödülü ne? Survivor 4 Şubat Anlat bakalımı kim kazandı?