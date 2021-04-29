Anlat bakalım kaç kaç? Survivor Anlat Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı? 29 Nisan Anlat Bakalım kazananı kim? Ödülü ne?
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Anlat bakalım kaç kaç? Survivor Anlat Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı? 29 Nisan Anlat Bakalım kazananı kim? Ödülü ne?

Anlat bakalım kaç kaç? Survivor Anlat Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı? 29 Nisan Anlat Bakalım kazananı kim? Ödülü ne?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Survivor 29 Nisan yeni yarışmasıyla ekranlara geldi. Heyecanla beklenen Anlat Bakalım yarışmasının kazananı merak ediliyor. Peki 29 Nisan Perşembe Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi kazandı? Gönüllüler mi kazandı? Survivor Anlat Bakalım ödülü ne?

Survivor Anlat Bakalım yarışması heyecanla takip ediliyor. Yarışmanın kazananı açık artırma ödülünde daha yüksek bütçeyle başlayacak. Peki, 29 Nisan Survivor Anlat Bakalım kim kazandı? Hangi takım kazandı?

SURVİVOR 29 NİSAN ANLAT BAKALIM HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Anlat bakalım oyununu henüz sona ermedi. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

ANLAT BAKALIM KAÇ KAÇ

Ünlüler: 0

Gönüllüler: 2

Son güncelleme: 23.15

ANLAT BAKALIM ÖDÜL NE?

Anlat bakalım oyununu kazanan hurma ödülünü kazanacak.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Survivor Ödül Oyunu'nu Gönüllüler takımı kazandı. Ödü oyununu kazanan takım şampuan ödülüne hak kazandı. Aynı zamanda milföyü et ve duş kazandı.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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