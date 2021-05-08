Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım yarışmasını hangi takım kazandı, ödül ne?

Anlat Bakalım'ı kim kazandı? Survivor 6 Mayıs yeni yarışmasıyla ekranlara geldi. Heyecanla beklenen Anlat Bakalım yarışmasının kazananı merak ediliyor. Peki 6 Mayıs Perşembe Anlat Bakalım kim kazandı? Survivor Anlat Bakalım hangi takım kazandı? Ünlüler mi kazandı? Gönüllüler mi kazandı? Survivor Anlat Bakalım ödülü ne?