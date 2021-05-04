Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi yaraladı, oğlunu öldürdü
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Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi yaraladı, oğlunu öldürdü

Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi yaraladı, oğlunu öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da bir kişi anlaşmazlık yaşadığı kişiyi av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı, oğlunu ise vurarak öldürdü.

Konya'da bir kişi anlaşmazlık yaşadığı kişiyi av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı, oğlunu ise vurarak öldürdü.

Olay, saat 11.20 sıralarında merkez Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. (50) anlaşmazlık yaşadığı H.K. (46) ve yanında bulunan oğlu Osman Kayabaşı'na (17) av tüfeği ile ateş etti. Baba ve oğlu yaralanırken, ihbar üzerine olay sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Osman Kayabaşı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği sırada hayatını kaybetti, baba ise tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Hüseyin K. ise Meram İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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