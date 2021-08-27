ANLAS, "MXGP of Turkey"ye sponsor oldu
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ANLAS, "MXGP of Turkey"ye sponsor oldu

ANLAS, 'MXGP of Turkey'ye sponsor oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin lastik üretici firmalarından ANLAS, Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağına (MXGP of Turkey) sponsor oldu.

Türkiye'nin lastik üretici firmalarından ANLAS, Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayağına (MXGP of Turkey) sponsor oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda Dünya Speedway Şampiyonası'nın ve Speedway Milletler Kupası'nın resmi lastik tedarikçisi olan ANLAS, Türk motosiklet sporcularına verdiği desteği sürdürüyor.

Son olarak 2021 Türkiye Pist Şampiyonası Yamaha Kadınlar Kupası'nın lastik sponsoru olan ANLAS, milli üretici olarak MXGP of Turkey'nin de sponsorluğunu üstlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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