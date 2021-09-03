Cuma mesajları 2021! Anlamlı ve imalı Cuma mesajları! En güzel resimli ve ayetli Cuma mesajları! Kısa, manalı ve yeni Cuma mesajları!

Hayırlı Cumalar! İslam alemi için en özel gün olan Cuma günleri Müslüman dinine mensup kişiler tarafından bayram niteliği taşımaktadır. Bu anlamlı günde manevi hissiyatını paylaşmak isteyen kişiler anlamlı ve imalı Cuma mesajları aratmakta. Mübarek Cuma günü paylaşmak isteyenler için Cuma mesajları 2021! Anlamlı ve imalı Cuma mesajları! En güzel resimli ve ayetli Cuma mesajları! Kısa, manalı ve yeni Cuma mesajları!

Cuma günü bütün müslüman alemi için kutsal gün sayılmaktadır. Birçok vatandaş İslam aleminin kutsal saydığı bu anlamlı günde manevi duygularını paylaşmak ve bu mübarek günün hissiyatını birlikte paylaşmak için anlamlı, manalı Cuma mesajları ve sözleri aratmaktadır. Cuma gününün manevi hissiyatını sevdikleri ve diğer müslüman kardeşleriyle paylaşmak isteyenler internette en çok "Cuma mesajları 2021 yeni resimli sözler, kısa Cuma mesajları, Cuma tebrik mesajları, en anlamlı ve manalı Cuma mesajları, imalı Cuma mesajları" gibi konuları aratmakta. İşte sizler için derlediğimiz en güzel resimli, ayetli, anlamlı ve imalı Cuma mesajları haberimizde.

ANLAMLI VE İMALI CUMA MESAJLARI!

"Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun."

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun…

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumanız mübarek olsun.

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun! Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI!