Ankuzu Baba Dağı muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor
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Ankuzu Baba Dağı muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor

Ankuzu Baba Dağı muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor 8 ve 9. yüz yıllarda yaşayan Ankuzu Baba'nın Türbesinin bulunduğu ve isminden aldığı Harput'un en yüksek dağının, kuş bakışı manzarası ile doğal güzelliği gözler önüne seriyor Elazığ'da evliyalar diyarı olarak bilinen tarihi Harput...

06.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:56

Ankuzu Baba Dağı muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor

8 ve 9. yüz yıllarda yaşayan Ankuzu Baba'nın Türbesinin bulunduğu ve isminden aldığı Harput'un en yüksek dağının, kuş bakışı manzarası ile doğal güzelliği gözler önüne seriyor

ELAZIĞ - Elazığ'da evliyalar diyarı olarak bilinen tarihi Harput Mahallesi'ne yer alan Ankuzu Baba'nın türbesinin bulunduğu ve ismini ondan olan dağ kuş bakışı manzara ile kentin doğal güzelliği gözler önüne seriyor.

4 bin yıllık tarihiyle evliyalar diyarı olarak adlandırılan Tarihi Harput Mahallesi'nin 7 kilometre uzaklığında olan Ankuzu Baba Dağı görsel şölen sunuyor. 8 ve 9. yüz yıllarda Harput'un fethi sırasında şehit düşen uzun yıllar naaşı bozulmadan bir mağarada kalan ardından Beyzade efendi tarafından yaptırılan türbeye yerleştirilen Ankuzu Baba'nın isminden alan Harput'un en yüksek dağı, hem Keban Baraj Gölünü hemde Sivrice Hazar Gölü'nü görüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde yer alan bilgiler de de Ankuzu babanın Anadolu'nun fethinde bulunan gazi dervişlerden olduğu,Harput'un fethi sırasında şehit düştüğü ve uzun yıllar bir mağara içinde bozulmadan kalan naaşının ise velilerden Beyzade Efendi tarafından yaptırılan tekke ve mescid yanına defnedildiği aktarılıyor.

Evliya Çelebi'nin de "Ankuzu Baba Tekkesi mihmanhane-i fukaradır" diye bahsettiği belirtilen bilgilerde de, tekke ve mescidin zamanla harap olduğu, sonradan bir türbe yaptırılarak Ankuzu babanın kabrinin kaybolmasının önlendiği ifade ediliyor.

Korona virüs salgını nedeniyle son 3 aydır ziyaretçilere kapatılan türbe, yeni normalleşme süreciyle birlikte tekrar gitmek isteyenler için ziyaretlere açıldığı bildirildi. İlkhabarla birlikte türbenin çevresindeki ağaçlar ve kuş bakışı görülen şehrin yeşil renkleri ise görsel bir şölen sunuyor.Ayrıca dağdan hem Keban Baraj Gölü hemde Sivrice Hazar Gölü görülüyor.

Ankuzu Baba Dağı muhteşem manzarası ile dikkat çekiyor

Kaynak: İHA

Manşet

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