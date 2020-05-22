Anketlere Göre Çalışanlar Uzaktan Çalışma Sistemini Benimsedi Covid-19 salgını dolayısı ile evlere kapandığımız şu dönemlerde pek çok şirket çalışanları için uzaktan çalışma sistemine geçiş yaptı.

Covid-19 salgını dolayısı ile evlere kapandığımız şu dönemlerde pek çok şirket çalışanları için uzaktan çalışma sistemine geçiş yaptı. Cushman & Wakefield tarafından yapılan yeni bir anketin sonuçlarına göre çalışanlar uzaktan çalışma modeline alışmış ve benimsemiş gibi gözüküyor.

Uzaktan Çalışma Modeli Verimli mi?

Cushman & Wakefield tarafından yapılan ankete 303 şirketten 1,142 çalışan katıldı. Bu süreçte çalışanlara uzaktan çalışma modeli hakkında düşünceleri, verimlilikleri ve ilerleyen dönemlerde de uzaktan çalışmayı isteyip istemedikleri gibi toplam altı soru soruldu. Sorulan sorulardan bazıları ise şu şekilde:

Soru: Covid-19 öncesinde evden çalışıyor muydunuz? Evet ise haftanın kaç günü?

%18 - Bir gün

%5 - İki gün

%1 - Üç gün

%1 - Dört gün

%1 - Beş gün

%74 - Hayır

Soru: Evden çalışma süresince en çok hangi konularda zorlandınız?

%45 - İş ve yaşam arasındaki dengeyi kuramamak

%25 - Yüz yüze görüşme eksikliği

%17 - Ergonomi

%9 - Ekip koordinasyonu

%3 - Teknolojik imkanlar

Soru: Evden çalışma süresince kişisel verimliliğinizi nasıl değerlendirirsiniz? (1 en düşük, 5 en yüksek)

%1 - 1

%6 - 2

%28 - 3

%43 - 4

%22 - 5

Soru: Covid-19 riski ortadan kalktığında evden çalışma sıklığınız ne kadar olmalı?

%10 - Haftanın bir günü

%43 - Haftanın iki günü

%31 - Haftanın üç günü

%7 - Haftanın dört günü

%5 - Haftanın beş günü

%4 - Hiçbir zaman

Peki siz yapılan bu anket hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin sorulan bu sorulara cevabınız nasıl olurdu? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.