Anketlerde kan kaybeden Netanyahu, gözünü İsrail vatandaşı Filistinlilerin oylarına dikti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Anketlerde kan kaybeden Netanyahu, gözünü İsrail vatandaşı Filistinlilerin oylarına dikti

03.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:50
Anketlerde kan kaybeden Netanyahu, gözünü İsrail vatandaşı Filistinlilerin oylarına dikti

Kamuoyu yoklamalarında partisi günden güne kan kaybeden Başbakan Binyamin Netanyahu, martta yapılacak seçimler öncesi İsrail vatandaşı Filistinli seçmenlerin oyunu alabilmek için yumuşak mesajlar vermeye başladı.

Kamuoyu yoklamalarında partisi günden güne kan kaybeden Başbakan Binyamin Netanyahu, martta yapılacak seçimler öncesi İsrail vatandaşı Filistinli seçmenlerin oyunu alabilmek için yumuşak mesajlar vermeye başladı.

Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun partisi Likud'un 23 Mart'ta yapılacak seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlilerin desteğini almak için yoğun bir kampanya başlatacağı belirtildi.

Haberde ayrıca, Başbakan Netanyahu'nun, parti içi bir toplantıda, İsrail'in Arap ülkeleriyle vardığı ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına atıfta bulunarak, "Arap devletleriyle ilişkilerde Filistin vetosunu kırdığım gibi, Arap partilerinin (Ortak Arap Listesi Bloku) İsrail'in Arap vatandaşları üzerindeki vetosunu da kırıyorum. Siyonist lider Ze'ev Jabotinsky'nin 'tüm hakların İsrail devletindeki her vatandaşa verilmesi gerektiğine' dair doktrinine inanıyorum. Arap seçmenlere ulaşıyoruz - bize oy verin." dediği aktarıldı.

Uzmanlar, aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin tepki gösterdiği "Yahudi ulus devlet" yasasının mimarı konumundaki Netanyahu'nun, İsrail vatandaşı Filistinli seçmenlere karşı dilini yumuşatmasını Likud'un kamuoyu yoklamalarında kan kaybetmesine bağlıyor.

Netanyahu'nın partisi kan kaybediyor

Kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu'nun partisi Likud'un bugün seçim olması halinde 35 olan mevcut milletvekili sayısının 28'e düşeceği tahmin ediliyor.

Anketlerde ayrıca, Likud'un başını çektiği sağ partilerin oluşturduğu bloğun koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamayacağı belirtiliyor.

Söz konusu kan kaybı nedeniyle kullandığı dili yumuşatan Netanyahu, daha önce Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki seçimlerde "yolsuzluk" yapıldığı iddiasını ortaya atmış, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku milletvekillerini hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu.

Netanyahu, Filistinli seçmenleri hedef alan ırkçı açıklamalar yapmıştı

İsrail'de 27 Mart 2015'te yapılan genel seçimler sırasında Netanyahu, ülkedeki Filistinli seçmenleri hedef alan ırkçı açıklamalar yapmış, seçimi kazandıktan bir gün sonra ise özür dilemişti.

Seçim günü öğleden önce sosyal medya paylaşımında bulunan Netanyahu, "Sağcı hükümet tehlikede. Arap seçmen sandığa akın ediyor. Solcu sivil toplum kuruluşları onları otobüslerle oy vermeye götürüyor." demişti.

Yaklaşık 1,6 milyon nüfusa sahip İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 120 sandalyeli Mecliste 15 milletvekiline sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kibariye Ezgi Mola Eser Yenenler Yılmaz Erdoğan
Spor Ryan Babel Okan Buruk Erol Bulut Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kız Ocak Aydın Antalyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anketlerde kan kaybeden Netanyahu, gözünü İsrail vatandaşı Filistinlilerin oylarına dikti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 14:59:27. #1.14#
title