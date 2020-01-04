Anket: Türkiye'nin yarısı Libya'ya asker gönderilmesini onaylamıyor
Bir araştırma şirketinin kamuoyu yoklamasına göre Türkiye'de halkın yüzde 49.7'si Libya'ya asker gönderilmesine karşı. Metropoll şirketinin 'Türkiye'nin Nabzı' adlı anketinde katılımcılara, Türkiye'nin uluslararası arenadaki yeri ile ilgili görüşleri soruldu.
04.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:57
Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre halkın neredeyse yarısı Libya'ya asker göndermesini onaylamıyor.
Metropoll Araştırma şirketinin 'Türkiye'nin Nabzı' adlı aralık ayı raporunda halka ekonomiden siyasi eğilime kadar bir çok konuda sorular yöneltildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com