Anket: Türkiye'nin yarısı Libya'ya asker gönderilmesini onaylamıyor
Haberler » Dünya » Anket: Türkiye'nin yarısı Libya'ya asker gönderilmesini onaylamıyor - Haberler

Anket: Türkiye'nin yarısı Libya'ya asker gönderilmesini onaylamıyor

Bir araştırma şirketinin kamuoyu yoklamasına göre Türkiye'de halkın yüzde 49.7'si Libya'ya asker gönderilmesine karşı. Metropoll şirketinin 'Türkiye'nin Nabzı' adlı anketinde katılımcılara, Türkiye'nin uluslararası arenadaki yeri ile ilgili görüşleri soruldu.

04.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:57
Anket: Türkiye'nin yarısı Libya'ya asker gönderilmesini onaylamıyor

'de yapılan bir araştırmaya göre halkın neredeyse yarısı 'ya asker göndermesini onaylamıyor.


Metropoll Araştırma şirketinin 'Türkiye'nin Nabzı' adlı aralık ayı raporunda halka ekonomiden siyasi eğilime kadar bir çok konuda sorular yöneltildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler