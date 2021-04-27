Anket: Biden, görevindeki ilk 100 gününde halktan Trump'tan daha yüksek not aldı
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Anket: Biden, görevindeki ilk 100 gününde halktan Trump'tan daha yüksek not aldı

Anket: Biden, görevindeki ilk 100 gününde halktan Trump'tan daha yüksek not aldı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD'de yapılan bir ankette, görevindeki 100. gününe yaklaşan Başkan Joe Biden'ın selefi Donald Trump'tan daha yüksek onay oranına sahip olduğu ortaya çıktı.

ABD'de yapılan bir ankette, görevindeki 100. gününe yaklaşan Başkan Joe Biden'ın selefi Donald Trump'tan daha yüksek onay oranına sahip olduğu ortaya çıktı.

Reuters ve Ipsos'un, 12-16 Nisan'da 4 bin 423 Amerikalı yetişkin üzerinden yaptığı ankette Biden'ın yüzde 55 onay oranına sahip olduğu ve selefi Donald Trump'ın bu rakamlara hiç ulaşamadığı kaydedildi.

Ankete katılanların yüzde 40'ı Biden'ın performansını beğenmediğini belirtirken, yüzde 5'i de herhangi bir fikir beyan etmekten kaçındı.

Katılımcıların yüzde 65'i Biden'ın Kovid-19 ile mücadelesini beğendiğini bildirirken, yüzde 52'si ekonomi politikalarını beğendiğini kaydetti.

Öte yandan Biden'a en büyük eleştiri ise göçmenlik konusunda geldi. Katılımcıların sadece yüzde 42'si Biden'ın göçmenlik politikalarını beğendiğini söylerken, yüzde 49'u ise Başkan'ın politikalarını onaylamadığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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