Anket: Avrupalılar, Rusya'nın bu yıl içinde Ukrayna'yı işgal edeceğini düşünüyor

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) tarafından Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya ve İsveç'te yapılan ve toplam 5 bin 529 kişinin katıldığı online ankette, büyük çoğunluğun 2022 içinde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşündüğü ortaya çıktı.

ECFR'nin resmi internet sitesinde yayınlanan ankette, Avrupalıların 2014'ten farklı olarak Ukrayna'daki gerilimi bir 'Avrupa krizi' olarak gördükleri ifade edildi. Ankete Polonya'dan katılanların yüzde 73'ü Rusya'nın bu yıl içinde Ukrayna'yı işgal edeceğini düşündüğü belirtilirken, bu oran Romanya'da yüzde 64, İsveç'te yüzde 55, Almanya'da yüzde 52, Fransa ve İtalya'da yüzde 51 ve son olarak Finlandiya'da yüzde 44 olarak açıklandı.

Ankete ilişkin yayınlanan makalede diğer dikkat çeken kısım ise Avrupa'nın Rusya ile olası bir savaşa hazır olup olmadığı oldu. Makalede, "Soğuk Savaş döneminden farklı olarak, düşman demir perde arkasındaki biri değil, gaz satın aldığınız ve yüksek teknolojili mal ihraç ettiğiniz biri. Bu, onları yalnızca potansiyel olarak AB'nin değerlerine ve mesajlarına açık hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa ekonomik baskısına karşı da savunmasız hale getiriyor. Avrupalılar artık Avrupa'da savaşın mümkün olduğunu biliyorlar ama bu tür bir savaşa hazırlar mı? Günümüzde jeopolitik gücü sadece askeri ve ekonomik güç değil, aynı zamanda acıya dayanma kapasitesi de belirliyor" denildi.