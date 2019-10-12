Anket: Avrupa'da kadınların yüzde 60'ı işyerinde cinsel tacize hedef oluyor
Ifop kamuoyu araştırma merkezinin düzenlediği bir anket, Avrupa’da kadınların yüzde 60’ının işyerlerinde cinsel tacize hedef olduğunu ancak bunlardan çok azının şikayette bulunduğunu ortaya koydu.
Avrupa'da kadınların yüzde 60'ının işyerlerinde cinsel tacize hedef olduğunu ancak bunlardan çok azının şikayette bulunduğu ortaya çıktı.
Ifop, Avrupa'nın 5 ülkesinde 5 bini aşkın kadınla yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. Anket, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'da gerçekleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle