Anket: Arap dünyasının çoğunluğu dinin siyasette kullanılmasına karşı
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Anket: Arap dünyasının çoğunluğu dinin siyasette kullanılmasına karşı

18 Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinden Arapça konuşan 3 bin 79 kişi ile yapılan ankette katılımcıların yüzde 58'inin dini argümanların siyasi kazanç elde etmek için kullanılmasını istemediği ortaya çıktı

10.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 20:16
Anket: Arap dünyasının çoğunluğu dinin siyasette kullanılmasına karşı

Arap dünyasında dinin sahnesinde araç olmasına karşı çıkanların oranı giderek artıyor.


Arap Strateji Forumu ve ArapNews işbirliğinde YouGov üzerinden yapılan bir ankette katılımcıların yüzde 58'i dini argümanların siyasi kazanç elde etmek için kullanılmasını istemiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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