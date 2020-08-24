Anket: Almanya'da ailelerin yemek adetleri
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Anket: Almanya'da ailelerin yemek adetleri

Almanya'da yapılan bir anket, çocuk ve gençlerin ebeveynleri ile birlikte yemek yemeğe değer verdiğini, ancak çoğunun sadece hafta sonlarında ebeveynleri ile birlikte yemek yiyebildiğini ortaya koydu.

Anket: Almanya'da ailelerin yemek adetleri
24.08.2020 19:19 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:22

Almanya'da yapılan bir anket, çocuk ve gençlerin ebeveynleri ile birlikte yemek yemeğe değer verdiğini, ancak çoğunun sadece hafta sonlarında ebeveynleri ile birlikte yemek yiyebildiğini ortaya koydu.Almanya'da yemek adetleri konusunda yapılan bir araştırma, ebeveyn ve çocukların birlikte yemek yemeye önem verdiğini, ancak bunun için yeterli zamanlarının olmadığını ortaya koydu. Aldi Nord Vakfı'nın desteği ile Alman Çocuklara Yardım Örgütü (Deutsches Kinderhilfswerk) tarafından Forsa araştırma şirketine yaptırılan "Almanya'da ailelerin yemek adetleri" başlıklı ankete yaşı 6 ile 14 arasında değişen 1015 çocuk ve genç ile ebeveynleri katıldı.

Ankete katılan çocuk ve gençlerin sadece yüzde 45'i hafta içinde aileleri ile bir arada öğle yemeği yediğini ifade etti. Ankete göre, çocuk ve gençler öğle yemeklerini çoğunlukla okulda veya kreşte yiyor. Aileleri ile birlikte kahvaltı yaptığını söyleyen çocuk ve gençlerin oranı ise yüzde 64 olarak kaydedildi.

Anket, çocuk ve gençlerin yüzde 94'ünün hafta sonunda ise yalnız kahvaltı etmediğini ortaya koydu. Yaşı 6 ile 9 arasında değişen çocukların yüzde 90'ı hafta sonlarında ebeveynleriyle birlikte yemek yediğini belirtti.

Birlikte yemek yemenin önemi

Aile içinde birlikte yemek yemenin önemine dikkat çeken Çocuklara Yardım Örgütü Genel Sekreteri Holger Hofmann, "Birlikte yenen öğünler aile içinde aidiyet duygusunu artırmasının yanı sıra aile üyeleri arasındaki bağlılığı da güçlendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Anket, çocuk ve gençlerin ebeveynleri ile birlikte yemek yemeye önem verdiğini de gösterdi. Buna göre, anketi yanıtlayanların yüzde 72'si anne ve babalarıyla birlikte yemek yemeye değer verdiğini belirtirken, yüzde 67'si de birlikte yemek yedikleri zaman, günlük hayata dair konuşma fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Ankete katılan çocuk ve gençlerin yüzde 47'si ise, evdeki sofrada ebeveynleri ile birlikte yediği yemeği daha lezzetli bulduğunu ifade etti.

Araştırma, yemeği hazırlama sürecine çoğunlukla çocuk ve gençlerin katılmadığını da ortaya koydu. Buna göre, her on çocuktan sadece biri anne veya babası yemek pişirirken yardım ediyor. Çocuk ve gençlerin, yüzde 13'ü yiyecekleri soymaya ve doğramaya yardım ettiğini bildirdi.

Araştırmaya göre, çocuk ve gençlerin yüzde 55'i yemekte ne yeneceği konusundaki karara katılabiliyor.

Sofrada görgü kuralları

Araştırmada yemek masasındaki görgü kuralları da soruldu. Buna göre, çocuk ve gençlerin yüzde 76'sı, herkes oturmadan yemeğe başlanmadığını söyledi. Yüzde 60'ı da herkesin yemeği bitene kadar sofrada oturmayı sürdürdüğünü ifade etti. Katılımcıların sadece yüzde 14'ü sofrada cep telefonları ile oynayamaya devam edebildiğini belirtirken, yüzde 11'i de yemek yerken televizyonun açık olduğunu kaydetti.

epd/ JD,ET

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

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