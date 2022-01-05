Anket: ABD'lilerin yüzde 57'si, Kongre baskınının tekrarlanmasından endişeli

ABD'de yapılan bir anket, halkın yüzde 57'sinin geçen yıl 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının gelecek birkaç yıl içinde tekrarlanmasından endişe ettiğini ortaya koydu.

1-3 Ocak tarihlerinde 2 bin 649 kişi üzerinden yapılan ankette, halkın geçen yıl 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınına bakışı sorgulandı.

Ankete katılanların yüzde 57'si, gelecek birkaç yıl içinde 6 Ocak 2021'deki baskına benzer bir olayın tekrar yaşanmasından korktuğunu bildirdi.

Katılımcıların yüzde 63'ü, Kongre baskınının, Amerikan halkının hükümete bakışını değiştirdiğini belirtti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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