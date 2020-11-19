Anket: ABD'liler Biden'ın zaferinden ziyade, Trump'ın kaybetmesinden mutlu oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anket: ABD'liler Biden'ın zaferinden ziyade, Trump'ın kaybetmesinden mutlu oldu

19.11.2020 00:21 | Son Güncelleme: 19.11.2020 00:24
Anket: ABD'liler Biden'ın zaferinden ziyade, Trump'ın kaybetmesinden mutlu oldu

ABD'de yapılan bir anket, ABD'li seçmenin Demokrat aday Joe Biden'ın seçimlerindeki zaferinden ziyade, mevcut Başkan Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesine mutlu olduğunu ortaya koydu.

ABD'de yapılan bir anket, ABD'li seçmenin Demokrat aday Joe Biden'ın seçimlerindeki zaferinden ziyade, mevcut Başkan Donald Trump'ın seçimleri kaybetmesine mutlu olduğunu ortaya koydu.

Monmount Üniversitesinin yaptığı bir ankette, ülkede 3 Kasım'da düzenlenen ve resmi olmayan sonuçlara göre Biden'ın kazandığı seçimlerin sonucuna ilişkin kamuoyunun görüşü mercek altına alındı.

Ankete katılanların yüzde 34'ü seçim sonuçlarından Trump'ın seçimleri kaybetmesinden nedeniyle mutlu olduğunu belirtirken, sadece yüzde 25'i Biden'ın zaferinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 41'i ise bu konuda herhangi bir görüş belirtmedi.

Öte yandan seçimlerde Biden için oy kullanan seçmenlerin yüzde 73'ü Trump kaybettiği için sonuçlardan mutlu olduğunu kaydetti.

Trump'a oy veren seçmenin yüzde 26'sı ise Trump'ın kaybetmesinden dolayı, yüzde 36'sı ise Biden'ın kazanmasından dolayı mutsuz olduğunu belirtti.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 60'ı Biden'ın seçimleri hakkıyla kazandığına inandığını belirtirken, yüzde 32'si de Trump'ın seçimlerdeki hile iddialarına inandıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

İlgili Haberler

ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor - CHARLOTTE
ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor - CHARLOTTE
ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor
ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor
Son dakika haberi | ABD'li diplomat Bryza: Biden dönemi ABD-Türkiye ilişkileri iyileşecek
Son dakika haberi | ABD'li diplomat Bryza: Biden dönemi ABD-Türkiye ilişkileri iyileşecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ersin Tatar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Öykü Karayel Fatih Artman Funda Eryiğit
Spor Ozan Kabak Erol Bulut Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kasım Milli Medya Alaattin Çakıcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anket: ABD'liler Biden'ın zaferinden ziyade, Trump'ın kaybetmesinden mutlu oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 00:28:15. #1.15#
title