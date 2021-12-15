Anket: ABD'de yaklaşık her 10 yetişkinden 3'ü herhangi bir dine bağlı olmadığını belirtiyor

NEW ABD'de yapılan bir ankete göre ülkedeki yaklaşık her 10 yetişkinden 3'ü herhangi bir dine bağlı olmadığını ifade ediyor.

Pew Araştırma Merkezinin anketine göre, 10 yıl içinde kendisini Hristiyan olarak tanımlayanların oranı yüzde 75'ten 63'e düştü, ülkede en hızlı büyüyen grup "none" olarak bilinen bireylerden oluşuyor ve 2011'de yetişkin nüfusun yüzde 19'unu teşkil eden grup, 10 yıl içinde yüzde 29'a ulaştı.

Pew'in son araştırmasına göre, ABD halkının herhangi bir dine bağlı olmayan kesimi 5 yıl öncesine göre yüzde 6, 10 yıl öncesine göre de yüzde 10 arttı.

Her gün dua ettiğini söyleyen ve dini inancı hayatlarında "çok önemli" gören yetişkinlerin sayısında da yıllar geçtikçe düzenli azalma olduğu belirtildi.

ABD'de nüfusun çoğunluğunu oluşturmaya devam eden Hristiyanlığın özellikle Protestan mezhebi üyelerinin hızla azaldığı, 10 yıl önce yetişkin nüfusun yüzde 50'sini oluşturan dini grubun oranının son araştırmada yüzde 40'a gerilediğine işaret edildi.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet