Anket: ABD'de Cumhuriyetçi yaşlı seçmen, Demokrat aday Biden'a yöneldi

NEW ABD'de Başkan Donald Trump'ı 2016 seçimlerinde Beyaz Saray'a taşıyan yaşlı seçmenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sandıkta farklı tepki vermesinin beklendiği belirtildi.

NEW ABD'de Başkan Donald Trump'ı 2016 seçimlerinde Beyaz Saray'a taşıyan yaşlı seçmenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sandıkta farklı tepki vermesinin beklendiği belirtildi.

Reuters/Ipsos tarafından 15 Eylül-1 Ekim'de gerçekleştirilen ankette, genellikle Cumhuriyetçi Parti tabanını oluşturan ülkedeki yaşlı nüfusun, Trump'tan uzaklaşarak Demokrat Parti'ye kaydığı ortaya çıktı.

Ankette, 55 yaş ve üstü seçmenlerin yüzde 47'si gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde, Kovid-19 vaka ve ölümlerini göstererek Demokrat aday Joe Biden'a oy vereceğini söylerken, Trump'ı destekleyenlerin oranı yüzde 46'da kaldı.

Ankete katılan yaşlı Amerikalıların yüzde 83'ü, virüsün kendilerine tehdit oluşturduğunu belirterek, sağlık ve güvenlikleri için endişe duyduklarını aktardı.

Ülkede "kararsız eyaletler" olarak bilinen ve seçim sonuçlarında önemli rol oynayan Pennsylvania, Michigan, Florida, Wisconsin ve Arizona'da Biden'in yüzde 10 oranında Trump'ın önünde olduğu kaydedildi.

Seçimlerin çekişmeli geçtiği söz konusu 5 eyalette 2016 seçimlerinde, Trump, yaşlı seçmenden yüzde 10-29 arasında oy almıştı.

"Trump, yaşlı seçmenler olmadan kazanamaz"

Reuters/Ipsos anketinde, Amerikalıların yüzde 61'i, mayısa göre yüzde 12 puan artışla Trump'ın Kovid-19 salgın sürecini yönetim şeklini onaylamadıkları kaydedildi.

Anket sonuçlarını değerlendiren Cumhuriyetçi stratejist Alex Conant, Trump'ın bir an önce yaşlı seçmeni geri kazanmanın bir yolunu bulması gerektiğine işaret ederek, "Trump, yaşlı seçmenlerin güçlü desteği olmadan seçimleri kazanamaz." yorumunu yaptı.

Seçimler için şu ana kadar 4 milyondan fazla oy kullanıldı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için şu ana kadar 6 milyona yakın oy kullanıldığı belirtildi.

Erken oylama bilgilerini derleyen "ABD Seçimler Projesi" adlı siteye göre, seçimlere 1 aydan daha az süre kala, posta ve elden zarf bırakma yoluyla şimdiye kadar 6 milyona yakın oy kullanıldığı kaydedildi.

2016 Başkanlık seçimlerine kıyasla bu yıl, Kovid-19 salgını nedeniyle 73 kat daha fazla erken oylama yapıldığı vurgulandı.

Sitenin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, erken oylama oranlarına göre, bu seçimlerde 150 milyon oy kullanılabileceği tahmininde bulundu.

Bunun ülke seçmeninin yüzde 65'ine tekabül edeceğini belirten McDonald, bu oranın da "1908'den bu yana en yüksek seviye" olacağının altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru