"Ankesörlü telefonla ardışık aramaya" yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf, 25 astsubay için gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf, 25 astsubay için gözaltı kararı çıkarıldı.

Edininlen bilgiye göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü telefonlarla kontörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin 19'unun aktif görevde olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

Şüphelilerden 1'inin ihraç, 4'ünün emekli, 1'inin ise istifa ettiği öğrenildi. Ankara merkezli operasyonda 13 ildeki zanlılardan 21'i İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: AA