Ankesörlü Telefondan Örgütsel Talimat Verme Soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nda (FETÖ/PDY) yönetici konumunda olan bazı kişilerin ankesörlü telefondan örgüt üyelerini arayarak talimat verdiklerinin belirlendiği soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 askerden 12'si tutuklandı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Diyarbakır merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyede sorgularının ardından 12 asker, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 9 asker ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.



31 Ekim'de Diyarbakır merkezli Ankara, İstanbul, Afyon, Kırşehir, Gaziantep, Amasya, Manisa, Şanlıurfa, Şırnak, Denizli, Konya, Ordu, Kayseri, Malatya ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 21 asker gözaltına alınmış, şüphelilerin Diyarbakır'da bulunan bazı ankesörlü telefon, büfe, market veya umuma açık sabit telefon hatlarından görüşme gerçekleştirdikleri HTS kayıtlarından tespit edilmişti.