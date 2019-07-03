"Ankesörden" aranan FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü hattan aranan eski astsubay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Faruk Sarıgül ile avukatı katıldı.

Sanık Sarıgül, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir suç unsuru içeren eylemde bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın Şahinbey ilçesinde mahrem imamlarca kullanıldığı belirlenen ankesörlü hattan arandığını, örgütsel toplantılara katıldığını, "Osman" kod adını kullandığını, örgüt içinde "ev abiliği" yaptığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Sarıgül'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamını kararlaştırdı.

Kaynak: AA