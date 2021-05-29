"Ankesör" soruşturmasında 7 kripto FETÖ'cü itirafçı oldu
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"Ankesör" soruşturmasında 7 kripto FETÖ'cü itirafçı oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanması kapsamında örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hatları kullananlara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 7'si "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanması kapsamında örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit kontörlü hatları kullananlara yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 15 şüpheliden 7'si "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. 7 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, ordu içindeki örgüt üyelerinin tespiti için yeni bir yönteme başvurulmuş, MİT'in de desteğiyle ankesörlü telefonlardaki kartların hafızalarına ulaşılmış, polisiye soruşturmalardan sıyrılmış çok sayıda kripto örgüt üyesi tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Mayıs'ta İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında teğmen ve astsubaylar ile bir polisin bulunduğu 10'u muvazzaf 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yakalanarak Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alınan şüphelilerin ifade işlemleri sona erdi. FETÖ üyesi 15 şüpheliden 7'si "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak adli makamların talimatı üzerine emniyetten serbest bırakıldı. Geriye kalan 8 zanlı ise dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Örgüt üyelerinden 1'i hakkında "Adli Kontrol" hükümleri uygulanırken, kripto 7 FETÖ üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik birimlerince "sabit mavi renkli ankesörlü telefon kartlarına" ait HTS kayıtları incelendikçe ilerleyen dönemde TSK içindeki FETÖ üyesi yeni kripto isimlere daha ulaşılması bekleniyor.

Ankesörlü telefon soruşturmaları, FETÖ'nün TSK'daki kriptolarını deşifre eden ve örgütün sivil yöneticileri ile ankesörlü telefondan görüşen kripto askerleri açığa çıkaran en somut delil olarak biliniyor. - İSTANBUL

'Ankesör' soruşturmasında 7 kripto FETÖ'cü itirafçı oldu
'Ankesör' soruşturmasında 7 kripto FETÖ'cü itirafçı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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