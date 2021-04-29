FETÖ'cü eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan eski Astsubay Yaşar Balcı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan eski Astsubay Yaşar Balcı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün sözde 'mahrem imamları' ile ankesörlü telefonlardan iletişime geçtiği belirlen eski Astsubay Yaşar Balcı'nın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Sanık Balcı, duruşmada örgütün düzenlediği toplantılara katılmadığını ve tanık beyanlarının gerçek olmadığını öne sürerek, hakkındaki mütalaayı reddederek beraatını talep etti. Sanığın yaptığı savunma sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, Balcı'ya 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı