ANKESOB Başkanı Yiğiner, Ankaralı esnafa Kovid-19 ile mücadele kurallarına uymaları çağrısında bulundu Açıklaması

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında, esnaf ve sanatkarların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında, esnaf ve sanatkarların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Yiğiner, yazılı açıklamasında, Kovid-19 ile mücadelede kontrollü normalleşme sürecine ilişkin kurallara esnaf ve sanatkarların azami düzeyde uyum göstermesinin, salgının önlenmesi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ankara'da kafe, restoran ve kıraathanelerin saat sınırı ve HES kodu kontrolüyle açıldığını anımsatan Yiğiner, kontrollü normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusundaki kurallara uyulmasının salgın sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasına etki edeceğine dikkati çekti. Yiğiner, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında, esnaf ve sanatkarlar olarak bizler de üzerimize düşen sorumlulukların tüm gereklerini yerine getirmeye devam etmeliyiz. Maske, mesafe, temizlik ve yüzde 50 kapasite kurallarına rehavete kapılmadan azami derecede uymamız gerekiyor. Tüm kurallara uyalım, esnaf ve sanatkarlarımızdan beklentimiz budur. Kısa sürede şehrimizi sarıdan maviye dönüştürmeyi başaralım. Bu bizim elimizde."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun