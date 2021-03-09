ANKESOB Başkanı Yiğiner, Ankaralı esnafa Kovid-19 ile mücadele kurallarına uymaları çağrısında bulundu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ANKESOB Başkanı Yiğiner, Ankaralı esnafa Kovid-19 ile mücadele kurallarına uymaları çağrısında bulundu Açıklaması

09.03.2021 10:53 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:56
ANKESOB Başkanı Yiğiner, Ankaralı esnafa Kovid-19 ile mücadele kurallarına uymaları çağrısında bulundu Açıklaması

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında, esnaf ve sanatkarların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında, esnaf ve sanatkarların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Yiğiner, yazılı açıklamasında, Kovid-19 ile mücadelede kontrollü normalleşme sürecine ilişkin kurallara esnaf ve sanatkarların azami düzeyde uyum göstermesinin, salgının önlenmesi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ankara'da kafe, restoran ve kıraathanelerin saat sınırı ve HES kodu kontrolüyle açıldığını anımsatan Yiğiner, kontrollü normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusundaki kurallara uyulmasının salgın sürecinin başarılı bir şekilde sonuçlanmasına etki edeceğine dikkati çekti. Yiğiner, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tehdidine karşı alınan tedbirler kapsamında, esnaf ve sanatkarlar olarak bizler de üzerimize düşen sorumlulukların tüm gereklerini yerine getirmeye devam etmeliyiz. Maske, mesafe, temizlik ve yüzde 50 kapasite kurallarına rehavete kapılmadan azami derecede uymamız gerekiyor. Tüm kurallara uyalım, esnaf ve sanatkarlarımızdan beklentimiz budur. Kısa sürede şehrimizi sarıdan maviye dönüştürmeyi başaralım. Bu bizim elimizde."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pelin Öztekin Rasim Öztekin Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mehmet Demir Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ANKESOB Başkanı Yiğiner, Ankaralı esnafa Kovid-19 ile mücadele kurallarına uymaları çağrısında bulundu Açıklaması - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 11:13:33. #1.15#
title