Ankasspor finallerde
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Ankasspor finallerde

Ankasspor finallerde
Bültenler - Haberler | Güncel

Gaziantep'i bu sezon Bölgesel Amatör Ligde tek temsil eden Ankasspor, kendi evinde konuk ettiği 5 Temmuz İskenderunspor'u mağlup etti.

BAL Ligi 4'üncü Bölge 1'inci Grupta oynanan son hafta mücadelesinde Bordo – Mavili ekip, elde ettiği galibiyet ile grup maçlarını zirvede tamamlayarak adını finallere yazdırdı.

Seyrantepe tesislerinde oynanan maçta Gaziantep Ankasspor'u galibiyete ve finallere taşıyan goller Cemre Atmaca (2), Ahmet Arslan ve Mehmet Ali Bakar'dan geldi.

Gaziantep temsilcisi, üçüncü lige yükselme mücadelesinde çeyrek finalde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile eşleşti. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Bordo – mavili ekibin çeyrek final maçının oynanacağı tarafsız saha, tarih ve saat henüz belirlenmedi.

Kaynak: Bültenler

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