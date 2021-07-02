Ankas tur arıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankas tur arıyor

Ankas tur arıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Bölgesel Amatör Ligi 4'üncğ Bölge 1'inci grubu lider tamamlayarak finallere yükselen Gaziantep Ankasspor, tur peşinde olacak.

TFF Üçüncü ligine yükselme mücadelesinde Şanlıurfaspor ile çeyrek finalde eşleşen Bordo – mavili ekip, yarı final biletini kapmak istiyor.

Bölgesel Amatör Lig statüsü gereği tarafsız sahada oynanacak karşılaşma Elazığ Doğupark stadyumunda oynanacak. Bugün saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada İsa Maviş Tazegül düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Emrullah Pars ve Kerim Kaan Matyar yapacaklar.

Çeyrek final öncesinde Gaziantep Ankasspor, Hatay temsilcileri Antakya Belediyesi ve 5 Temmuz İskenderun maçlarında 3 galibiyet, 1 yenilgi elde ederek 9 puan ile 1'inci grubu lider bitirerek rakiplerini geride bıraktı. Şanlıurfa temsilcisi Büyükşehir Belediyespor ise 2'inci grupta Siverek Sanayispor, Türkoğlu Belediyespor ve Elbistanspor ile oynadığı bütün maçlarından galibiyetlerle ayrılarak turu kayıpsız geçti

Kaynak: Bültenler

Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Hastanede panik! Çıkan yangın sonucu 46 hasta tahliye edildi
Hastanede panik! Çıkan yangın sonucu 46 hasta tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Alişan Ece Çeşmioğlu İbrahim Selim Yiğit Marcus Aral
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankas tur arıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 09:14:36. #1.15#

title