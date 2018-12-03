Ankas'tan Lidere Çelme!

Ligde oynadığı 10 maçın tamamından galibiyetlerle ayrılan Şarkışla Belediyespor'a ilk puan kaybını Bordo – Mavili ekip yaşattı.

Konuk ekibin ilk yarıda attığı golle geriye düşen Ankas İstiklalspor, özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili bir oyun sergilerken, Nijeryalı forveti Nsıdıbe Lınus Oliver ile eşitliği sağladı. Gaziantep temsilcisi elde ettiği beraberlikle puanını 18 yaparak 5'inci sıraya yükseldi.

GALİBİYETİ KAÇIRDIK

Kendi sahalarında oynadıkları lider Şarkışla Belediyespor karşısında özellikle ikinci yarıda etkili bir oyun sergilediklerini belirten Ankas İstiklalspor teknik direktörü Salih Karalar, "Rakip ilk devrede etkili oldu ama ikinci yarıda ise futbolcularımız istediğimizi sahaya yansıtmalarının yanı sıra yürekleriyle verdiği mücadelenin ardından eşitlik sağlandı. Karşılaşmanın Ankara'dan gelen hakemi ne yazık ki maça damgasını vurdu. Rakibin kırmızı kartlık oldukça net pozisyonuna devam kararı verdi. Kendi oyuncumuza bir başka alanda yapılan net faulü bir kez daha es geçti ve devamında bir oyuncumuzu ikinci sarı karttan kırmızı ile cezalandırdı. Yani Ankas İstiklalspor'un galip gelmemesi adına her türlü özveriyi gösterdi. Adil bir yönetim sergilemiş olsa belki de sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldurduk. Her şeye rağmen bu maça inanarak çıkan ve sergiledikleri performansla galibiyeti kaçıran futbolcularıma ve bizleri yalnız bırakmayarak maçımıza gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.