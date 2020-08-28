Ankas start veriyor Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Gaziantep Ankasspor, transfer çalışmalarında sona doğru yaklaşırken, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor.

Bu sezon hedefini 3'üncü lig olarak belirleyen Bordo – Mavili ekip, teknik direktör Salih Karalar nezaretinde 31 Ağustos Pazartesi günü Kamp eğitim tesislerinde hazırlıklara başlayacak.

Bölgesel Amatör Ligde üçüncü sezonlarında hedefin üçüncü lig olduğunu söyleyen Gaziantep Ankasspor Kulüp Başkanı Alaettin Atalar, "Ligde ki ilk iki sezonumuzu üst sıralarda tamamladık ve artık kendimize daha üstlerde hedef belirledik. Öncelikli olarak istikrarı bozmamak adına teknik ekip ve iskelet kadromuzla yeniden anlaşma sağladık. Yaptığımız nokta transferlerle takımın daha da güçlü hale gelmesini sağladık. Gaziantep şehrinin birden fazla profesyonel takıma ihtiyacı var ve biz buna bu sezon talibiz. Umut ediyorum ki Gaziantep halkının da bizlere vereceği desteklerle sezonu şampiyonluk ile tamamlar adımızı üçüncü lige yazdırırız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler