Ankas Sivas'a gidiyor
Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği statü gereği BAL Ligi final maçlarının tamamı tarafsız sahada oynanırken, Bordo – Mavili ekip, Dibarbakırspor ile yarın saat 17.00'de Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynayacak.
Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Bölge 1'inci grubu lider tamamlayarak finallere kalan Gaziantep Ankasspor, çeyrek final mücadelesinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile Elazığ'da karşılaştı ve rakibin tek golle mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Yarın oynanacak zorlu mücadele de turu geçen takım, Elazığ Fırat Üniversitesi – 76 Iğdır Belediyespor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek tarafsız sahada 11 Temmuz Pazar günü oynanacak. Finali kazanan takım 3. Lig'e yükselecek.
Kaynak: Bültenler