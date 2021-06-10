Ankas sezona hazır

Gaziantep'i Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan Ankasspor'da uzun süreden bu yana devam eden sezon hazırlıkları tamamlandı.

Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Bölge 1'inci grupta temsil edecek olan Bordo – Mavili ekip, bu hafta sonu sezonun ilk maçına hazır.

BAL liginde üçüncü sezonunu oynayacak olan Gaziantep Ankasspor'da hedef ise üçüncü yılında üçüncü lige yükselmek olacak.

GAZİANTEP'İN EKSİKLİĞİNİ GİDERECEĞİZ

Türkiye'nin en büyük şehirleri arasında yer alan Gaziantep'in önemli bir eksikliğini gidermek istediklerini söyleyen Gaziantep Ankasspor Kulüp Başkanı Alaettin Atalar, "Spor şehri Gaziantep'te ne yazık ki Gaziantep F.K dışında bir tek profesyonel kulüp bulunmuyor. Geçmiş yıllarda Türkiye'de örnek gösterilen bir Gaziantep futbol modeli vardı ve biz o sistemin yeniden inşasını oluşturmak istiyoruz. Bölgesel Amatör Ligde ki üçüncü yılımızda üçüncü lige yükselmek için ligde mücadele edeceğiz sezonun ilk maçını kendi sahamızda Antakya Belediye ile oynayacağız. Önce grubumuzu lider tamamlayıp daha sonra ise finalleri kayıpsız atlatıp hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu önemli yolculuğumuzda Gaziantepli futbol severlerin de gönüllerinin bizimle olduğuna inancımız tamdır" açıklamasını yaptı.

ZORLU YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ

Bu sezon farklı bir vizyon ile Bölgesel Amatör Ligde mücadele edeceklerini söyleyen Gaziantep Ankasspor Teknik Direktörü Salih Karalar, "Şehrimiz adına oldukça önemli ve bir o kadar da zorlu olan bir yolculuğa çıkıyoruz. Gaziantep'in birden çok fazla profesyonel takıma ihtiyacı var ve biz bu doğrultuda kendimize bir hedef belirleyip ona göre kadromuzu oluşturduk. Şu an tamamen Pazar günü sahamızda oynayacağımız Antakya Belediye maçına odaklandık. Bu karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmak bizim adımıza son derece önemli. Elde edeceğimiz galibiyet bize üç puandan çok daha fazla değerlen kazandıracaktır" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler