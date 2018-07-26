Ankas Sahaya İndi

Bordo – mavili ekip teknik direktör Salih Karalar ve yardımcıları Mehmet Ali Karalar ile İbrahim Erzin nezaretinde sahaya inerken, ilk gün futbolcuların fizik ve kondisyon açıdan yeterli düzeye gelmeleri için kros çalışmalarına ağırlık verdi.

GENÇ KADROYLA MÜCADELE EDECEĞİZ

Yeni sezonun hayırlara vesile olmasını dileyen Bordo – Mavili ekibin kulüp başkanı Alaettin Atalar, "Bu yıl BAL Ligi'nde ilimizi temsil edecek olan Ankas İstiklalspor'umuzun genç bir kadroyla mücadele edeceğiz. Antrenörümüz ve takım yöneticilerimiz bu anlamda kadrosunu oluşturdular. Takımımızı oluşturan oyuncularımız genç olmasına rağmen tecrübelilerde, lige yabancı değil; Gaziantep'e yakışır şekilde futbolcularımız ve teknik ekibimiz üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Bu bakımdan takımımıza sonuna kadar güveniyorum. Bizim burada hedefimiz sadece Gaziantep'i temsil etmek değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi sürdürmektir. Çünkü spor dostluğumuzu, kardeşliğimizi, dayanışmamızı artırma adına olursa daha da kıymetli olur" diye konuştu.

GAZİANTEPLİ FUTBOLCULAR OLACAK

Bu sezon yeniden Ankas İstiklalspor ile anlaşma sağlayan teknik direktör Salih Karalar'da kadrolarında Gaziantep'te ikamet eden futbolcuların kadroda yer alacağını söyledi. Dışarıdan gelen futbolcular yerine Gaziantep'te yetişen genç yeteneklere şans vereceklerini kaydeden Karalar, "Biz bu şehri temsil ediyorsak bu şehirde ki yeteneklere fırsat vermeliyiz. Önce kendi değerlerimiz burada mücadele etsin istiyoruz. Eğer çok ihtiyaç duyarsak ancak öyle dışarıdan futbolcu alabiliriz. Yeni sezonda mütevazi bir ekiple mücadele edeceğiz. Hedefimiz Gaziantep şehrini en iyi şekilde temsil etmek olacak" diye konuştu.