Ankas Puanla Döndü

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bordo – Mavili ekip İsa Türkmen'in golüyle öne geçti. İlk yarının son dakikalarında kalesinde gördüğü golle Ankas İstiklalspor eşitlikle kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında Gaziantep ekibinin baskılarında çok sayıda pozisyon kaçarken, Ankas İstiklalspor deplasmanda giden 2 puana üzüldü.

KAÇAN İKİ PUANA ÜZÜLDÜK

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Kilis Belediyespor ile deplasmanda karşılaştıklarını kaydeden Ankas İstiklalspor teknik direktörü Salih Karalar, "Maça hızlı başladık ve sonucu da erken aldık. Ancak bir anlık hatamızdan dolayı Kilis Belediyespor karşılık verdi. Özellikle maçın ikinci yarısında baskımız arttı, girdiğimiz çok sayıda gol fırsatlarını değerlendiremedik ve haftayı bir puanla kapatmak zorunda kaldık. Normal şartlarda Kilis deplasmanında elde edilen 1 puan iyidir ama verdiğimiz mücadele ve sergilediğimiz oyun açısından iki puan kaybettiğimizin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız Malatya Yeşilyurt maçından galip gelerek puan kayıplarımızı telafi etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.