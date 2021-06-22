Ankas puan avında
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Ankas puan avında

Ankas puan avında
Bültenler - Haberler | Güncel

Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Bölge 1'inci grubun lideri Gaziantep Ankasspor, ligdeki üçüncü maçını Antakya Belediyesi ile deplasmanda oynayacak.

Grubunun zirvesinde ki yerini garantiye almak isteyen Bordo – Mavili ekip, zorlu deplasmandan puansız dönmek istemiyor.

Bugün Antakya Atatürk Stadyumunda saat 17.00'de başlayacak mücadelede Perihan İlçektay düdük çalarken, yardımcılıklarını Kerem Kaan ve Mehmet Polat yapacaklar.

Gaziantep Ankasspor ligde oynadığı 2 maçından da galibiyet ile ayrılırken, 6 puanla grubunun zirvesinde yer alıyor. ev sahibi Antakya Belediyesi oynadığı üç maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve 1'de yenilgi alırken 4 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Bordo – mavili ekibin Hatay deplasmanından alacağı 1 puan finallere gitmesine yeterli olacak.

Kaynak: Bültenler

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