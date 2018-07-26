Ankas İstiklalspor Top Başı Yaptı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele edecek Ankas İstiklalspor, sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili ekip, sezon hazırlıkları için teknik direktör Salih Karalar ve yardımcıları Mehmet Ali Karalar ile İbrahim Erzin nezaretinde sahaya çıktı.

Hazırlık çalışmalarının ilk gününde futbolcuların fizik ve kondisyon açıdan yeterli düzeye gelmeleri için kros çalışmalarına ağırlık verildi.

Kulüp Başkanı Alaettin Atalar, yaptığı değerlendirmede, ligde genç bir kadroyla mücadele edeceklerini ifade etti.

Ligin yabancısı olmadıklarına işaret eden Atalar, şunları kaydetti:

"Gaziantep'e yakışır şekilde futbolcularımız ve teknik ekibimiz üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Bu bakımdan takımımıza da sonuna kadar güveniyorum. Bizim burada hedefimiz sadece Gaziantep'i temsil etmek değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi sürdürmektir çünkü spor dostluğumuzu, kardeşliğimizi, dayanışmamızı artırma adına olursa daha da kıymetli olur."

Teknik direktör Salih Karalar ise kadrolarında Gaziantep'te yetişen genç yeteneklere şans vereceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu şehri temsil ediyorsak bu şehirdeki yeteneklere fırsat vermeliyiz. Önce kendi değerlerimiz burada mücadele etsin istiyoruz. Eğer çok ihtiyaç duyarsak ancak öyle dışarıdan futbolcu alabiliriz. Yeni sezonda mütevazi bir ekiple mücadele edeceğiz. Hedefimiz Gaziantep şehrini en iyi şekilde temsil etmek olacak."