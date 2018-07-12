Ankas İstiklalspor, İç Transferde 4 Oyuncuyla Anlaştı

Yeni sezonda Gaziantep'i Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) temsil edecek olan Ankas İstiklalspor, iç transferde 4 oyuncuyla anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekiple anlaşılmasının ardından iç transfer çalışmalarına başlandı.

Şampiyonluk kadrosunun iskeletini korumak isteyen bordo–mavili ekip, ilk etapta 4 futbolcusu ile sözleşme yeniledi.

İlk defa mücadele edeceği Bölgesel Amatör Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Ankas İstiklalspor, kendisini BAL ligine taşıyan ekipten sağ bek Mahir Erek, sol bek Emrah Başkak, stoper Adem Kurçeren ve forvet İrfan Gedik ile yoluna devam edecek.

Kulüp Başkanı Alaettin Atalar, takımdaki bazı oyuncularla daha yollarına devam etmek istediklerini, bu kapsamda görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Kısa süre sonra yeni anlaşmaların yapılacağını anlatan Atalar, Gaziantep'i BAL'da en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını kaydetti.