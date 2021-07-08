Ankas'ın umutları bitti 3 - 2
Bölgesel Amatör Lig 4'üncü bölgede Gaziantep'i temsil eden Ankasspor, hedefine havlu attı.
Grubunu lider tamamladıktan sonra çeyrek finalde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u eleyen bordo - mavili ekip yarı finalde Diyarbakırspor'a elendi.
Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanan karşılaşmaya iyi başlayamayan Gaziantep Ankasspor, devreyi 3 farklı geride kapattı. İkinci yarıda oyunu rakip alana yıkan temsilcimiz, farkı bire indirmesine rağmen mücadeleden yenilgi ile ayrılarak üçüncü lig hedefini gelecek sezona bıraktı.
Kaynak: Bültenler