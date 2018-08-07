Ankas Güçleniyor

İç transfer çalışmalarını tamamlayan Bordo – Mavili ekip dış transferde tam 5 futbolcuyu renklerine bağladı.

Ankas İstiklalspor, geçen sezon Bölgesel Amatör Ligde oynayan Harun Afşin, Feyyaz Bayhan, Ahmet Seyit Arslan, Hayri Gıcık ve Bedircan Bedir ile anlaşma sağladı.

BAL FARKLI BİR LİG

BAL ligi ile Süper Amatör Küme arasında ki farkın ne olduğunu iyi bildiklerini söyleyen Ankas İstiklalspor kulüp başkanı Alaettin Atalar, "Bu nedenle kadromuza takviyeler yaparak daha da güçlü bir ekip olmamız adına teknik ekibimizle birlikte çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve görüştüğümüz futbolcularımızla anlaşma sağladık. Aramıza katılan arkadaşlarımız geçen sezon BAL liginde oynayan ve bu ligi iyi tanıyan futbolcular. Umut ediyorum ki Gaziantep'i 2018 – 2019 sezonunda başarılı bir şekilde temsil edeceğiz. Aramıza katılan arkadaşlarımıza ve kulübümüz adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

GAZİANTEP'İ TEMSİL EDECEĞİZ

Bu sezon kulüplerinden daha ziyade Gaziantep'i temsil edeceklerinin bilinciyle hareket ettiklerini ifade eden Atalar, "Biz şehrimizi bölgede en iyi şekilde temsil edebilmenin mücadelesini vereceğiz. Gaziantep isminin geçtiği her yerde başarı olur ilkesiyle hareket ediyoruz. Transfer çalışmalarımızı da güçlü bir Ankas İstiklalspor ilkesiyle sürdürüyoruz. Aramıza yeni katılan 5 futbolcu kardeşimizin yanı sıra başka transferlerimizde olacak. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp sezon hazırlıklarına eksiksiz devam etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.