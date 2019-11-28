Ankas galibiyete odaklandı
Bölgesel Amatör Ligi 2'inci grupta şampiyonluk mücadelesi veren Gaziantep Ankasspor, Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Fırat Üniversitesi karşısında galibiyete odaklandı.
Hazırlıklarını teknik direktör Salih Karalar nezaretinde Seyrantepe tesislerinde sürdüren Bordo – Mavili ekipte moraller yerinde.
Geçen hafta Gaziantep derbisinde Gaziantepspor'u mağlup ederek grubunda üçüncü sıraya yükselen Ankasspor, bu hafta sonu galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Takımda sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle bazı mevkilerde sorun yaşayan teknik ekip, her şeye rağmen bu haftayı da üç puanla kapatarak yollarına fire vermeden devam etmek istiyor.