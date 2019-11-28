Ankas galibiyete odaklandı

28.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:48

Hazırlıklarını teknik direktör Salih Karalar nezaretinde Seyrantepe tesislerinde sürdüren Bordo – Mavili ekipte moraller yerinde.

Geçen hafta Gaziantep derbisinde Gaziantepspor'u mağlup ederek grubunda üçüncü sıraya yükselen Ankasspor, bu hafta sonu galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Takımda sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle bazı mevkilerde sorun yaşayan teknik ekip, her şeye rağmen bu haftayı da üç puanla kapatarak yollarına fire vermeden devam etmek istiyor.

Kaynak: Bültenler