Ankas galibiyete odaklandı
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Ankas galibiyete odaklandı

Bölgesel Amatör Ligi 2'inci grupta şampiyonluk mücadelesi veren Gaziantep Ankasspor, Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Fırat Üniversitesi karşısında galibiyete odaklandı.

28.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:48
Ankas galibiyete odaklandı

Hazırlıklarını teknik direktör Salih nezaretinde Seyrantepe tesislerinde sürdüren Bordo – Mavili ekipte moraller yerinde.

Geçen hafta derbisinde Gaziantepspor'u mağlup ederek grubunda üçüncü sıraya yükselen Ankasspor, bu hafta sonu galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Takımda sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle bazı mevkilerde sorun yaşayan teknik ekip, her şeye rağmen bu haftayı da üç puanla kapatarak yollarına fire vermeden devam etmek istiyor.

Kaynak: Bültenler
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