Ankas final biletinin peşinde

Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Bölge 1'inci grubun lideri Gaziantep Ankasspor, ligdeki son maçını 5 Temmuz İskenderunspor ile evinde oynayacak.

Grubunda ki son maçına yarın çıkacak olan Bordo – Mavili ekibin, finallere gitmek için Hatay temsilcisi karşısında mutlak galibiyete ihtiyacı var.

Yarın Seyrantepe Tesislerinde saat 17.00'de başlayacak mücadelede Hasan Can Tekin düdük çalarken, yardımcılıklarını İzzettin Gürocak ve Mertcan Demir yapacaklar.

Gaziantep Ankasspor ligde oynadığı 3 maçından 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile ayrılırken, 6 puanla grubunun ikinci sırasında yer alıyor. Konuk ekip 5 Temmuz İskenderunspor ise oynadığı üç maçta bir bir beraberlik ve 2'de yenilgi alırken 1 puan ile son sırada yer alıyor.

Kaynak: Bültenler