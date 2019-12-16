Ankas devreyi galibiyetle kapattı 2 – 1

16.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:09

Karşılaşmanın ilk yarısının golsüz sona erdiği mücadele de Bordo – mavili ekip ikinci yarıda 2 farklı öne geçerken, son dakikalarda Malatya temsilcisi farka bire indirmesine rağmen Gaziantep Ankasspor, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu hafta oynanan maçların ardından Bölgesel Amatör Liglerde ilk yarılar sona ererken Gaziantep Ankasspor, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 26 puanla devreyi 3'üncü sırada tamamladı.

TAKVİYE YAPACAĞIZ

Sezonun ilk yarısını hedeflerinin bir kaç puanın altında tamamladıklarını ifade eden Gaziantep Ankasspor Kulüp Başkanı Alaettin Atalar, "Hiç beklenmedik puan kayıplarının yanında deplasmanlarda derbi maçlarından galibiyetle ayrıldıklarımız da oldu. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Talihsiz sakatlıklarımız ve cezalılarımızın olması bazı maçların sonucuna yansıdı. Biz hedefimiz doğrultusunda ara transfer döneminde gerekli takviyeler yaparak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler