Ankas avantaj sağladı 1 – 2
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Ankas avantaj sağladı 1 – 2

Ankas avantaj sağladı 1 – 2
Bültenler - Haberler | Güncel

Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Bölge 1'inci Grupta mücadele eden Gaziantep Ankasspor, deplasmanda karşılaştığı 5 Temmuz İskenderunspor'u mağlup etti.

Grubunda lider olarak finallere yükselmek isteyen Bordo – Mavili ekip, İskenderun karşısında elde ettiği galibiyet ile rakiplerinin 5 puan önünde avantaj sağladı.

Gaziantep Ankasspor, ikinci maçından ikinci galibiyetini alarak 6 puanla grubunun zirvesine yerleşti. Rakipleri Antakya Belediyesi ve İskenderun 5 Temmuz takımları ise 1'er puanda kaldılar. Bordo – mavili ekip, kalan 2 maçından sadece 1 puan alması durumunda 3'üncü lige terfi finallerine gitmeyi garantileyecek.

Kaynak: Bültenler

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Ankas avantaj sağladı 1 – 2 - Haberler
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