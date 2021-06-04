Ankas'a tecrübeli orta saha
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ankas'a tecrübeli orta saha

Ankas'a tecrübeli orta saha
Bültenler - Haberler | Güncel

Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Bölge 1'inci Grupta mücadele eden Gaziantep Ankasspor, transfer sezonunun kapanmasına kısa süre kala takviyelerini dolduruyor.

Gaziantep'in Bordo – Mavili ekibi, uzun yıllar profesyonel liglerde mücadele eden tecrübeli orta saha Fahri Genç'i renklerine bağladı.

Gaziantep altyapısında yetiştikten sonra Ereğlispor, Hatayspor, Maltepespor, İstanbulspor, Kırıkhanspor, Sivas Belediyespor, Karacabey Belediyespor, Çankaya F.K, Kahramanmaraşspor,Erzincanspor, Sultanbeyli Belediyespor, Bayrampaşa, Elazığ Karakoçan F:K, Nazilli Belediyespor, Kemerspor, Edirnespor ve Mardin Fosfatspor'da forma giydi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankas'a tecrübeli orta saha - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 11:32:57. #1.16#

title