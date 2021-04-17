ANKARAY'daki "Anadolu" istasyonunun ismi "ANADOLU/ANITKABİR" olarak değişti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vatandaşlardan gelen talep üzerine ANKARAY'ın hizmet verdiği "Anadolu" istasyon isminin "ANADOLU/ANITKABİR" olarak değiştirildiğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vatandaşlardan gelen talep üzerine ANKARAY'ın hizmet verdiği "Anadolu" istasyon isminin "ANADOLU/ANITKABİR" olarak değiştirildiğini bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Anadolu İstasyonu alanında, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'in bulunması sebebiyle vatandaşlardan gelen talep uygun görülerek durak isminin değiştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Mevcut istasyon tabelasında yazılı bulunan 'Anadolu' ismi 'ANADOLU/ANITKABİR' olarak yeniden yazılmış, diğer istasyonlarda bulunan harita ve yönlendirme tabelalarındaki yazım çalışmaları da devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay