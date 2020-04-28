Ankaray'da hayatı haritalar kolaylaştırıyor Ankaray'da hayatı haritalar kolaylaştırıyor EGO Genel Müdürlüğü, Başkent'te toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Ankaray'da hayatı haritalar kolaylaştırıyor

ANKARA - EGO Genel Müdürlüğü, Başkent'te toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. ANKARAY İstasyonlarına yerleştirilen çevre planı haritaları; istasyona en yakın hastane, okul, üniversite ve kamu binaları gibi önemli noktaların adreslerini ve ulaşım güzergahlarını gösteriyor.

EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'na bağlı ANKARAY İşletme Şube Müdürlüğü, vatandaşların istasyondan gideceği yere ulaşmasını kolaylaştıracak yeni bir çalışmaya imza attı. Dikimevi ile AŞTİ arasında hizmet veren 11 ANKARAY İstasyonu'na çevredeki önemli noktaları gösteren 'ANKARAY İstasyon Çevre Planı' haritaları yerleştirildi. Her istasyonda 4 tane bulunan çevre planı haritasını kullanan Ankaralılar bundan sonra istasyon çevresindeki önemli noktalardan hastane, okul, üniversite ve kamu binası gibi alanları kolaylıkla bulabilecek. Banliyö istasyonları ile tren garı gibi ulaşım hizmeti verilen noktaların da gösterildiği haritalar, başka şehirlerden ya da ülkelerden Ankara'ya gelen yolcuların, varış istasyonlarında bulunan cadde ve sokak isimlerinin dışında gidecekleri yere daha hızlı ulaşabilmelerini de sağlayacak. Çevre planını inceleyen vatandaşlar hem gideceği istasyonun hangi çıkış kapısına daha yakın olduğunu görebilecek hem de istasyonu kısa sürede tahliye ederek, kalabalık oluşmasının önüne geçecek. Hazırlanan çevre planı haritalarının istasyondan çıkış karmaşasına son vereceğini belirten ANKARAY İşletme Müdürü Onur Özcan, çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Her istasyonumuzun çıkış noktalarına toplam 44 adet istasyon çevre planı yerleştirdik. Amacımız yolcularımızın istasyonlarımızdan daha kolay tahliyesini sağlamak. Özellikle de yerli ya da yabancı yolcularımızın istasyon çıkışlarında yer yön karmaşasını yaşamamasını sağlayarak, dışarı çıktıklarında gidecekleri istikamete daha hızlı ulaşmalarını istiyoruz.

Kaynak: İHA