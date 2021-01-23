Ankaraspor maçının ardından
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Ankaraspor maçının ardından

23.01.2021 18:40 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:44
Ankaraspor maçının ardından

ESKİŞEHİRSPOR, TFF 1'inci Lig'in 18'nci haftasında evinde konuk ettiği Ankaraspor ile golsüz berabere kaldı.

ESKİŞEHİRSPOR, TFF 1'inci Lig'in 18'nci haftasında evinde konuk ettiği Ankaraspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımında teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Eskişehirspor'da teknik sorumlu Yasin Söğüt, uzun süredir kazanamadıklarını hatırlatarak bunun üstesinden gelmek için çalıştıklarını söyledi. Söğüt, "Maça önde basma planı ile çıktık. Pozisyon üretmek için çalıştık. Rakibimize pozisyon vermedik, ikinci yarı da yok. Bize maçı getirecek pozisyonlar vardı, kazanmak için çıktık ama olmadı. Mücadeleden memnunuz, uzun zamandır kazanamıyoruz ama bunun da üstesinden geleceğimize inanıyorum" dedi.Ankaraspor'un teknik sorumlusu Mehmet Ak ise ligin ikinci devresinin ilk maçında 3 puan kazanmak istediklerini ifade ederek, "Lige 3 puanla başlamak istiyorduk. Erken gol bulup oyunu farklı bir noktaya getirmek istedik. Gol pozisyonları da bulduk ama atamadık. Takımdaki 6 transferimizi oynattık, sonradan da bir oyuncumuzu oyuna aldık. Bahane değil ama uyum sürecindeyiz, üzerine koyan bir oyun anlayışımızın olmasını istiyoruz. Bugün 3 puanla başlamak istiyorduk. Bir puan aldık önümüzdeki süreci daha iyi değerlendirerek evimizde oynayacağımız Keçiören maçında 3 puan kazanmak istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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