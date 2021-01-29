Ankaraspor kadrosunu 4 isimle güçlendirdi
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Ankaraspor kadrosunu 4 isimle güçlendirdi

29.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:36
Ankaraspor kadrosunu 4 isimle güçlendirdi

TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, 4 futbolcu transferi yaptı.

TFF 1. Lig ekibi Ankaraspor, 4 futbolcu transferi yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Ganalı stoper Musah Mohammed, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Azad Toptik, 32 yaşındaki Sırp orta saha Jovan Blagojevic ve 33 yaşındaki kanat oyuncusu Aydın Karabulut'un transfer edildiği belirtildi.

Musah Mohammed'le 5, Azad Toptik'le bir yılı opsiyonlu 1.5, Blagojevic ve Aydın Karabulut'la da sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girdiklerini anlatarak, "Camiamıza yeni katılan oyuncularla birlikte Allah'ın izniyle ligin alt sıralarından kurtulmayı hedefliyoruz. İnşallah ligin ilerleyen haftalarında yaptığımız bu önemli transferlerin karşılığını alırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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