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Ankaraspor, İlker Püren'e emanet

Ankaraspor, İlker Püren'e emanet
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da teknik direktörlüğe İlker Püren getirildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da teknik direktörlüğe İlker Püren getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, İlker Püren ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ankaraspor'un Batıkent Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Püren, "Daha önce yardımcı antrenör olarak görev aldığım, bildiğim, yakından tanıdığım bir camiaya yeniden geldiğim için mutluyum. Ekibimle birlikte gecemizi gündüzümüze katıp Ankaraspor'un başarısı için uğraş vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu da "Camiamızın yakından tanıdığı değerli kardeşim İlker Püren'le 1,5 yıllığına anlaşmış bulunmaktayız. Değerli hocamızın burada başarılı olacağına inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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