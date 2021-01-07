Ankaraspor'dan şok iddia
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Ankaraspor'dan şok iddia

07.01.2021 23:40 | Son Güncelleme: 07.01.2021 23:48
Ankaraspor'dan şok iddia

Ankaraspor Kulübü, bugün oynadıkları Adanaspor karşılaşmasında deplasman ekibinin bir oyuncusunun Covid-19 test sonucunun pozitif olmasına rağmen, aynı gün yapılan diğer bir test sonucunun negatif alındığını ve akreditasyon yapılmadan doğrudan esame listesine yazılarak oynatıldığını iddia etti.

Ankaraspor Kulübü, bugün oynadıkları Adanaspor karşılaşmasında deplasman ekibinin bir oyuncusunun Covid-19 test sonucunun pozitif olmasına rağmen, aynı gün yapılan diğer bir test sonucunun negatif alındığını ve akreditasyon yapılmadan doğrudan esame listesine yazılarak oynatıldığını iddia etti.

Ankaraspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, konunun takipçisi olunacağı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ilgililerden açıklama beklendiği ifade edildi.Başkent temsilcisinin yazılı açıklaması şu şekilde: "TFF 1'inci Lig'in 12'nci hafta erteleme maçı olan Adanaspor müsabakasında misafir takımın bir oyuncusunun müsabakadan 3 gün önce yapılan Covid-19 test sonucu pozitif olmasına rağmen ve aynı gün yapılan diğer bir test sonucu negatif alınarak müsabaka akreditasyonu yapılmadan doğrudan esame listesine yazılması suretiyle oynatılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulübümüze e-posta yoluyla yapılan bildirimde söz konusu oyuncunun Covid-19 testinin pozitif olması sebebiyle akreditasyon işlemi iptal edildiği bildirilmiştir. İnsan sağlığının her şeyden daha değerli olduğunu, konunun takipçisi olacağımızı ve tüm spor kamuoyunun aydınlatılması için girişimlerde bulunacağımızı saygıyla duyurur; Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgililerden açıklama beklediğimizi belirtmek isteriz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinem Er

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